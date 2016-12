« En 1981 je me baladais rue Saint-Denis, là je tombe sur une pute superbe, je lui dis - tu sais comment je m'appelle, mais toi quel est ton nom ? - socialisme. Alors je monte avec elle et dans la chambre je m'aperçois que c'est un immonde travelo, elle me dit alors - prends-moi par le communisme ! »

« J’ai 7 mots à dire : les Russes sont des en cu lés. » ( à propos de la guerre d'Afghanistan )

« Je trouve la gauche assez adroite, et la droite un peu gauche. »

Serge GainsbourgDu même :En remerciant ses parents d'avoir fui le bolchévisme en Russie, perdre un tel talent dans les goulags sibériens..Pour ceux qui ne seraient pas convaincus :

Libellés : Serge Gainsbourg