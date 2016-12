Vous savez que vous êtes libertarien lorsque

1) Vous pensez ou dites quinze fois par jour "Sans ce putain d'Etat socialo-bolchevik, je pourrais..."2) Vous ne craignez pas spécialement les grosses compagnies ou les trusts, vous avez lu Pascal Salin, non, ce qui vous effraie, c'est l'administration.3) Vous êtes le seul parmi vos amis à vous attendrir devant un crotale et à envisager l'adoption d'un porc-épic.4) Vous possédez des armes. Des dizaines, avec des milliers de balles en réserve pour la révolution libertarienne. Ou du moins vous en rêver si vous vivez en Europe.5) Vous avez appris, via le Wikiberal entre autres, que Tiffany Million était une "registered libertarian" bien avant d'avoir vu ses films. (Id est : pas avant vos 18 ans)6) Vous avez Lew Rockwell, Frédéric Bastiat, Friedrich Hayek et Ludwig von Mises en "amis" sur Facebook. Et vous n'êtes nullement surpris de les voir vivants.7) Ni votre famille ni vos amis n'ont la moindre idée de ce que "libertarien" signifie. Malgré les trois dernières années que vous avez passé à leur expliquer.8) Vous passez votre temps entre : votre travail (pour lequel vous avez signé un contrat montrant votre libre consentement), le web, vos armes et vos bouquins.9) Vous appelez couramment les policiers "tchékistes", les lois "oukases" (selon le bon conseil de Flaubert), l'Etat "Mafia" ou "cette fameuse organisation criminelle" et la droite "socialiste". Ce en quoi vous avez parfaitement raison.10) Vous assistez sporadiquement à des conférences, des meetings libéraux dont seuls vous et vos amis connaissez les intervenants.11) Vous êtes un inconditionnel de South Park. Notamment de l'épisode "Crève, hippie, crève".12) Vous ajoutez très sérieusement "-stan" à la fin des noms de pays : Frankistan, Germanistan... Et probablement "République Populaire de" au début.13) Vous usez d'un lexique philosophique tel que "Droit naturel", "isonomie", "jusnaturalisme", "légitimité".. pour justifier chacun de gestes, chacune de vos positions.14) Vous abhorrez Wikipedia, ou plus précisément la vermine anti-libérale, ce propagandastaffel immonde qui se permet de saccager vos articles sur Ayn Rand et le libre-échange, même si vous rappelez à chacun que le fondateur de Wikipedia est bien un libertarien.Une traduction très libre en anglais :You know you're libertarian when :1) you say or think twenty times a day : "without that freaking State, I would be able to.."2) You're not afraid of "Big companies" but "Big administrations".3) You're the only one among your friend to find a rattlesnake pretty nice.4) You own guns. Dozens of guns. Or you dream of it if you live in Europe.5) You've learned that Tiffany Million was a registered libertarian before watching her movies.6) You have Lew Rockwell, Frederic Bastiat, Friedrich Hayek and Ludwig von Mises in your friends on Facebook. And they're all alive.7) Neither your family nor your old friends know what "libertarian" means.8) You spend your time between : your job, the web, your guns, your books.9) You call the policeman "Tchekist", the laws "Ukases", the State "Mafia" or "a well-known criminal organization" and a conservative "socialist". And you know that's true.10) You've assisted to Libertarian meeting with speakers no one have ever heard of except you and your friends.11) You watch South Park. Especially "Die, hippie, die".12) You put "-stan" at the end of the country : Frankistan, Germanistan. And probably "People's Republic" at the beginning.13) You use a lexic such as "natural right", "isonomy", "justnaturalism",.. to justify everything you do.14) You hate Wikipedia, or exactly the anti-libertarian Propagandastaffel, even if you claim everywhere that Wikipedia was created by a libertarian.

Libellés : Libertarien