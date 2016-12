30 000 visiteurs!!

Après un peu plus de trois ans d'activité, Libre et libéral vient de recevoir son 30 000ème visiteur.Lequel n'a remporté ni Maybach ni séjour de rêve dans des îles lointaines ni même le droit de s'inscrire à une tombola privée.En revanche, il pourra toujours apprécier sur Aperto Libro les dernières publications :Nouveau lien dans la blogroll : Xp , contributeur de l'excellentissime I Like Your Style

Libellés : Aperto Libro, Vie du blog