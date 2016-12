A propos de l'Expérience

Je dois confesser ne pas être satisfait de cette ébauche, je vous la livre cependant en l'état, en espérant trouver le temps de l'améliorer.

"la plus divine des nymphes"

Aut Corday, aut nihil

"Ce qui ne me tue pas me rend plus fort"

Scio et cogito

Elle est là. Malgré l'heure tardive. Malgré les programmes lénifiants des chaînes de télévision et ses cours. J'avais employé quelques temps auparavant à son propos l'expressionet sans nul doute elle en était digne. Du moins j'ose le croire.Une période révolue, je le crains fort. Mais il n'est qu'une Charlotte Corday et je puis difficilement me contenter d'unLa nymphe verse aujourd'hui dans le culte progressiste de l'Expérience, elle fricote avec l'Église de l'hédonisme pour quelques frissons de jouvencelle reclue dans un couvent. J'entends naturellement ici par "expérience" l'épreuve, le test, l'essai. Celui des stupéfiants, des amourettes, des futilités pour pourceau d'Épicure. Lesquels pourceaux ne manqueront pas de se draper de la puissance de l'empirisme scientifique ou pédagogique.Sans doute, je veux bien leur concéder. Mais les expériences scientifiques (ou celle, plus naïve, de l'enfant échaudé) répondent à une fin : la connaissance, le savoir d'un champs limité. On ne procédera pas à l'essai d'usinage d'un pièce en titane avec un outil en aluminium, on s'abstiendra d'expérimenter l'effet de motifs cubistes dans les catacombes, nul être raisonnable et rationnel ne se portera volontaire pour vivre l'impact d'un gouvernement socialiste ou d'un bacille mortifère. Quand bien même les sarabandes festives et la morphine peuvent s'avérer attrayantes.Le bonheur n'est pas la jouissance. Vous ne le trouverez dès lors ni dans les subsides de l'État socialiste, ni dans les vapeurs de morphine. Encore moins dans le culte du fourvoiement de pseudo-nietzschéens entonnant promptement leur. Aphorisme génial s'il en est. Cependant, et pour répondre à ces hordes de pseudo-nietzschéens pataugeant - et avec fébrilité!- dans la médiocrité la plus crasse, cela n'a jamais signifié l'abandon de la raison et du savoir., inutile de se tromper en sachant à l'avance ce qu'il adviendra. Je n'en sortirais aucunement grandi, ni plus puissant. En revanche, le temps, l'énergie que j'y aurais perdus me manqueront pour réaliser des aspirations plus profondes, plus nobles que la survie à un coma éthylique ou à un saut du troisième étage. Privilégier la vertu du Excelsior. A tout.

Libellés : A réécrire, Expérience, Hédonisme, Progressisme, Pseudo-nietzschéens