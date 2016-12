C'est un choix.



Je suis las. Trop las sans doute pour ne pas relever.



La réponse de ma condisciple, lieu commun au Saint Royaume des Élucubrations, ne semble émouvoir personne. Ite missa est, l'erreur flagrante du Karamade est justifiée. Amen. So-li-da-ri-té qu'on vous dit.



Soit. Je vais me parer de mon costume rhétorique de mini-Dantec sans lunettes noires ni cravate. Et passer pour le cinglé sous acide de service aux yeux de ma promotion. Mordiou, encore une fois!



« Comme génocider les juifs »?



Césure. Bris du Verbe. Conversation en pièce.



Oui, tas de mollusques acéphales, vous avez bien entendu.

Comme génocider les juifs peut effectivement s'apparenter à un choix. Et pour autant ne pas s'avérer très vertueux quoiqu'en pensent Noam Chomsky ou Alain Soral.



Oui, larves zombifiées, je tente, par la magie de l'ironie et la concision, de vous faire prendre conscience de l'inanité de votre relativisme compulsif. Prendre conscience... mais j'oubliais déjà que l'on ne peut plus prendre conscience que des immondes discriminations à l'entrée des boites de nuit (Saint-Just, priez pour la canaille), du réchauffement climatique après un voyage aux Antilles (à la vue des maillots de bain de plus en plus « courts ») ou de la portée des glorieuses turluttes sociales dans les salons parisiens entre une bise au conseiller municipal socialiste gay et un « salam alekoum » au tartuffe mahométan local.



Je me fends d'un semblant d'explication, sous-titre pour alter-comprenant : « En bref, un choix n'est pas forcément bon.. ».



Regard médusé d'un aréopage de néanderthaliens découvrant un traité de mécanique quantique.



Passons.



TOUT VA BIEN. Je me sens déjà coupable.

